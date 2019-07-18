Путин рассказал о возможности урегулирования конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-18T17:17:25+03:00

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Только при прямом контакте властей Украины с представителями Луганской и Донецкой народных республик можно говорить о полноценном урегулировании конфликта на Юго-востоке Украины. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Единственное, на что хотел бы обратить внимание, - это на то, что вы сейчас сами сказали: полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик», - сказал российский лидер.

Напомним, участники контактной группы по Донбассу ранее договорились ввести новое бессрочное перемирие с 21 июля. Обе стороны заявили о приверженности планам.Как сообщал сайт kp.ru, 17 июля Киев и республики Донбасса договорились об обмене военнопленными. Пресс-секретарь представителя незалежной в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявил, что передача пройдет в формате «69 на 208»

ИСТОЧНИК KP.RU