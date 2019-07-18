СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-18T17:21:30+03:00

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о производстве коньяка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее в ходе проверки эксперты установили, что из 47 брендов коньяка качественными оказались только 5

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Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в федеральный закон, запрещающие производство коньяка с использованием ароматизаторов.

"В статье 26 (ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – прим. КП) в пункте 1 (в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются – прим. КП) дополнить абзацами следующего содержания <…> производство коньяка, российского коньяка и бренди с добавлением ароматизаторов", - цитирует принятые поправки РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что по поручению Правительства России эксперты проверили 47 брендов коньяков трехлетней выдержки. Исследованиям подверглись марки, произведенные не только в России, но также во Франции, Грузии, Республике Молдова и Республике Армения.

Проверка охватила широкий круг коньяков - от мировых легенд («Арарат», Hennessy, Courvoisier, Martell, RemyMartin), так и локальные российские и республиканские бренды («Киновский», «Три звездочки», «Коктебель», «Старейшина», «Дагестанский»). Качественными оказались только пять из них.

ИСТОЧНИК KP.RU