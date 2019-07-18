2019-07-18T17:43:53+03:00
Авто

В Подмосковье появится десять механизированных парковок

Первые системы будут построены уже летом 2020
Никита Ключенков
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Преимущество механизированных парковок заключается в возможности размещения от 2 до 10 автомобилей на площади одного машиноместаПреимущество механизированных парковок заключается в возможности размещения от 2 до 10 автомобилей на площади одного машиноместаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Пока планируется десять таких систем, первые из которых планируется построить уже в 2020 году.

Преимущество механизированных парковок заключается в возможности размещения от 2 до 10 автомобилей на площади одного машиноместа и почти вдвое меньшей ценой постройки по сравнению с капитальными многоэтажными паркингами.

Размещать подобные сооружения планируется вблизи транспортно-пересадочных узлов и в окрестностях МКАД с плотной застройкой, вроде Красногорска и Балашихи, сообщает газета «Известия».

Основными препятствиями на пути внедрения таких парковочных систем служат отсутствие ГОСТов для подъемного оборудования и невысокая популярность таких паркингов у населения, по причине высокой стоимости машиноместа, и опасений касательно попадания на машину технических жидкостей в случае протечек выше уровнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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