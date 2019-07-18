2019-07-18T18:31:31+03:00
Туризм

Российские туристы рассказали о любимых видах отдыха

За ЗОЖ-туризм проголосовали меньше 10% опрошенных
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Отдых на пляже и экскурсионные поездки оказались наиболее любимыми для россиян видами отдыхаОтдых на пляже и экскурсионные поездки оказались наиболее любимыми для россиян видами отдыхаФото: Евгения ГУСЕВА
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Отдых на пляже и экскурсионные поездки оказались наиболее любимыми для россиян видами отдыха. А вот активный отдых с физическими нагрузками не позволяет полноценно восстановиться нашим гражданам.

Исследование о том, какой тип отдыха популярен у русских туристов, провели специалисты из сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Всего в опросе приняли участие 2000 человек.

Большинство респондентов (43%) заявили, что всем остальным развлечениям предпочтут просто полежать на пляже у моря, чуть меньшее количество россиян отдали свой голос за экскурсионные поездки по достопримечательностям.

Выбраться на природу в национальные парки и заповедники рады около четверти российских туристов. А вот полностью сблизиться с природой, уйдя от благ городской жизни, и поехать с палатками на речные сплавы согласны уже меньше – 16% проголосовавших.

И всего 8% участников исследования ответили, что для полного счастья им необходимы спортивный отдых с регулярными физическими нагрузками, передают "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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