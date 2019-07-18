Лавров: есть основания полагать, что Киев будет выполнять Минские соглашения

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-18T18:34:30+03:00

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Есть основания полагать, что новое руководство Украины будет выполнять Минские соглашения по Донбассу и можно будет продвигаться вперед. Соответствующие заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя последнюю встречу экспертов «Нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина).

«Отмечу, что на последней встрече экспертов "нормандского формата" в Париже и в ходе позавчерашнего заседания контактной группы в Минске, появились подвижки, которые дают основания полагать, что здесь можно начать продвигаться вперед», - сказал глава МИД РФ, отметив, что Москва будет «всячески поддерживать такой настрой» и содействовать практическим шагам на этом направлении, в том числе в наших контактах с Донецком и Луганском.

Лавров также сообщил, что планировать новый саммит в «Нормандском формате» можно будет после выполнения всех решений саммита 2016 года.

Напомним, ранее участники контактной группы по Донбассу договорились ввести новое бессрочное перемирие с 21 июля. Обе стороны заявили о приверженности планам.

ИСТОЧНИК KP.RU