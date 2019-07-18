Спутниковой навигационная система Galileo возобновила работу после сбоя

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-18T19:04:20+03:00

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В четверг, 18 июля, Европейская навигационная спутниковая система Galileo возобновила работу после сбоя, который произошел несколько дней назад. Однако в пользователи могут испытывать нестабильность предоставления услуг.

«Предоставление услуг восстановлено. Пользователи могут испытывать нестабильность предоставления услуг до следующего уведомления», - говорится на сайте центра.

Официальный представитель Еврокомиссии Люсия Кодэ заявила, что нет признаков того, что речь идет о кибератаке. Она сообщила, что причиной сбоя была техническая ошибка.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 12 июля в спутниковой системе произошел сбой, в результате которого пользователи не могут использовать сигналы с космических аппаратов. Как сообщал портал insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени Galileo, который расположен в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU