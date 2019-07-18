Глава Shell пообещал Путину в ближайшие 5 лет еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

СЕГОДНЯ 19:11 2019-07-18T19:11:11+03:00

Глава Shell пообещал в ближайшие 5 лет еженедельно открывать по одной новой АЗС в России. Фото: https://vk.com/shell

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Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден во время встречи с российским президентом Владимир Путин в Санкт-Петербурге заявил, что компания в ближайшие пять лет будет еженедельно открывать по одной новой АЗС в России.

"Если говорить о сегменте переработки и сбыта, розничном сегменте, то здесь стоит отметить важность, которую Россия играет с точки зрения роста для нашей компании: она входит в топ пять крупнейших экономик, - приводит ТАСС его слова. - В рамках развития сети АЗС в России в ближайшие пять лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС".

Со своей стороны, Путин отметил, что компания активно работает во многих проектах в РФ, а также является крупным инвестором в российскую экономику. "Более $15 млрд прямые инвестиции составили", - отметил российский лидер. Он также добавил, что Россия приветствует присутствие Shell на российском топливном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU