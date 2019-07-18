2019-07-18T20:15:16+03:00
Общество

Бывший муж Аланы Мамаевой осужден на два года колонии общего режима

Кикбоксер Александр Липовой будет отбывать срок за взятку [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Бывший муж Аланы Мамаевой кикбоксёр Александр Липовой. Фото ТАСС/ Юрий МашковБывший муж Аланы Мамаевой кикбоксёр Александр Липовой. Фото ТАСС/ Юрий Машков
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Пресненский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего мужа Аланы Мамаевой кикбоксера Александра Липового. Вы спросите: а кто такая эта ваша Алана Мамаева?! Объясним. Алана - это нынешняя супруга футболиста Павла Мамаева, который недавно получил 1 год и 5 месяцев за избиения водителя.

Так вот, до Павла у Аланы был другой муж. Александр Липовой - тоже спортсмен с именем. Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу. Процесс по его делу проходил в здании Пресненского суда, где также шел судебный процесс над Мамаев и часто бывала сама Алана Мамаева.

Ранее в четверг, 18 июля, суд в Москве вынес Липовому приговор. «2 года общего режима. Сегодня был окончательный суд... Прокурор запросил 3 года… Судья вышел на 2. Всем спасибо кто был рядом!», - приводит «MK.RU» слова новой жены кикбоксера Саши Кабаевой. Кстати, сразу после суда, женщина поехала рожать.

Напомним, в прошлом году Александр Липовой занял своему знакомому Александру Прохорову 4,5 миллиона рублей. Деньги ему возвращать никто не собирался, поэтому спортсмен обратился в правоохранительные органы. В отношении должника возбудили уголовное дело, а Липового признали потерпевшим.

Однако кикбоксер, видимо, не устроил ход следствия, и он задумал вершить правосудие сам. Липовой предложил обвиняемому... купить условный срок за 14,5 миллиона рублей. Однако в дело вмешались сотрудники ФСБ. Кикбоксер в итоге сам стал подозреваемым в уголовном деле.

Кикбоксёр Александр Липовой берёт взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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