2019-07-18T21:20:52+03:00
Политика

Трамп: США не рассматривают санкции против Турции из-за С-400

Ранее в Белом доме сообщили, что решение Анкары купить С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35
Марина ВЕНЦОВА
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Трамп заявил об отсутствии планов по санкциям против Турции из-за С-400Трамп заявил об отсутствии планов по санкциям против Турции из-за С-400Фото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не изучают в данный момент возможность введения санкций против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Нет, мы не изучаем это [введение санкций] в данный момент", - цитирует ТАСС ответ главы Белого дома на вопрос о том, возможно ли введение рестрикций против Анкары из-за покупки российских ЗРС.

Накануне Белый дом сообщил, что решение Турции приобрести ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35.

Со своей стороны, руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара готова рассмотреть альтернативы американским истребителям пятого поколения F-35, если США откажутся передавать их республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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