2019-07-18T21:44:09+03:00
Общество

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Поручение должно быть исполнено до 10 октября 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жильеПрезидент России Владимир Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жильеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство должно разработать до 10 октября текущего года механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Такое поручение кабмину в четверг дал президент России Владимир Путин.

"Правительству РФ в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности", - цитирует ТАСС текст поручения.

Путин также поручил принять меры по централизации на уровне субъектов России функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования.

Ранее сайт kp.ru писал, что правительство скорректировало условия льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Постановление о принятии необходимых для этого мер подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь льготная ставка в 6% будет действовать в течение всего срока кредита, а не всего нескольких лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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