2019-07-18T21:46:03+03:00
Общество

Череповецкий меткомбинат откроют для туристов

В Череповце презентовали новый туристский маршрут
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Большая его часть будет проходить по территории Череповецкого металлургического комбината. Об этом два года назад договорились глава региона Олег Кувшинников и Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов. В 2018 году на совещании по развитию круизного кластера в Череповце руководство Федерального агентства по туризму присвоило городу статус пилотной площадки по развитию промышленного туризма в регионе.

Новый туристский маршрут объединяет несколько объектов показа. Сначала туристов поведут в металлургический музей, где расскажут об истоках отрасли. В том числе познакомят с оборудованием, которое используется в производстве чугуна, стали, проката. Среди них - чугуновоз, сталеразливочный ковш, прокатная клеть и другие агрегаты. А затем отвезут на самый производительный в России стан горячей прокатки – стан 2000. Металл, который выпускают здесь, используют, в том числе, в автомобиле- и судостроении, других отраслях промышленности.

Для экскурсантов в цехе оборудовали остеклённую смотровую галерею высотой 10 метров и протяженностью 30 метров. С нее открывается обзорный вид на самый зрелищный этап проката.

Следующей точкой на маршруте с обзорной галереей может стать доменная печь «Северянка» - крупнейшая в Европе. Новый тур смогут посетить взрослые и дети от 14 лет.

Как отметил губернатор Олег Кувшинников, сегодня по темпам развития промышленного туризма Череповец является лидером не только в области, но и на Северо-Западе. В 2018 году его посетили почти полмиллиона туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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