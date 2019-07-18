Власти Германии вслед за США предостерегли о рисках использования приложения FaceApp
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег от использования популярного приложения FaceApp. В эфире телерадиокомпании SWR он рассказал о возможных рисках для персональных данных пользователей.
"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - приводит РИА Новости его слова. Кельбер добавил, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер увидел угрозу национальной безопасности в новом российском приложении для мобильных устройств FaceApp, которое "старит" людей на фотографиях.
В руководство Федеральной службы безопасности и Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов было направлено письмо с просьбой изучить возможные последствия использования данной программы американскими пользователями, а также принять необходимые меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU