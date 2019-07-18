Власти Германии вслед за США предостерегли о рисках использования приложения FaceApp

СЕГОДНЯ 21:54 2019-07-18T21:54:26+03:00

Уполномоченный кабмина ФРГ Ульрих Кельбер считает, что персональные данные могут попасть не в те руки [видео]

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Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег от использования популярного приложения FaceApp. В эфире телерадиокомпании SWR он рассказал о возможных рисках для персональных данных пользователей.

"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - приводит РИА Новости его слова. Кельбер добавил, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер увидел угрозу национальной безопасности в новом российском приложении для мобильных устройств FaceApp, которое "старит" людей на фотографиях.

В руководство Федеральной службы безопасности и Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов было направлено письмо с просьбой изучить возможные последствия использования данной программы американскими пользователями, а также принять необходимые меры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/720885" frameborder="0"></iframe> Флешмоб «постаревших» звезд: соцсети покорило приложение FaceApp.Собчак стала двойником Хиллари Клинтон, а Куценко — Фредди Крюгера

ИСТОЧНИК KP.RU