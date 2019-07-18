Гульнара Каримова госпитализирована из колонии на скорой

СЕГОДНЯ 22:22 2019-07-18T22:22:25+03:00

Старшая дочь первого президента Узбекистана была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов [видео]

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Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова вывезли на машине скорой помощи из колонии. Об этом сообщил ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа.

"Согласно достоверному источнику информации, Каримова находилась в машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал ее на улице", - написал он в «Твиттере».

Адвокат добавил, что в колонии ему отказали в доступе к клиентке. Кроме того, он отметил, что руководство колонии требует документы, подтверждающие, что он является адвокатом Каримовой. "Покидаю Зангиоту, прождав шесть часов. В визите отказано", - подытожил он.

Напомним, старшая дочь первого президента Узбекистана была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В настоящее время в отношении нее расследуется еще несколько уголовных дел по ряду других обвинений. По версии следствия, в общей сложности сумма нанесенного ею ущерба оценивается почти в $2 млрд.

В 2017 году Гульнару Каримову приговорили к 10 годам тюрьмы. Однако суд, поверив обещаниям осужденной возместить нанесенный ущерб и соблюдать правила, отпустил узбекскую принцессу под домашний арест, снизив срок до пяти лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695615" frameborder="0"></iframe> Гульнару Каримову перевели в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU