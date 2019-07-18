Гульнара Каримова госпитализирована из колонии на скорой
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова вывезли на машине скорой помощи из колонии. Об этом сообщил ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа.
"Согласно достоверному источнику информации, Каримова находилась в машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал ее на улице", - написал он в «Твиттере».
Адвокат добавил, что в колонии ему отказали в доступе к клиентке. Кроме того, он отметил, что руководство колонии требует документы, подтверждающие, что он является адвокатом Каримовой. "Покидаю Зангиоту, прождав шесть часов. В визите отказано", - подытожил он.
Напомним, старшая дочь первого президента Узбекистана была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В настоящее время в отношении нее расследуется еще несколько уголовных дел по ряду других обвинений. По версии следствия, в общей сложности сумма нанесенного ею ущерба оценивается почти в $2 млрд.
В 2017 году Гульнару Каримову приговорили к 10 годам тюрьмы. Однако суд, поверив обещаниям осужденной возместить нанесенный ущерб и соблюдать правила, отпустил узбекскую принцессу под домашний арест, снизив срок до пяти лет.
Гульнару Каримову перевели в колонию.
ИСТОЧНИК KP.RU