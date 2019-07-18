«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию Еврокомисии

СЕГОДНЯ 23:13 2019-07-18T23:13:29+03:00

В компании подчеркнули, что в случае отказа России, украинская сторона хотела бы «услышать почему и также услышать встречное предложение»

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"Нафтогаз Украины" согласен с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа. Как сообщили в четверг исполнительный директор компании Юрий Витренко, они готовы работать над договорами при согласии России.

«Господин Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трёхсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике, - написал он в «Фейсбуке». - Мы с этим вариантом согласны».

По словам Витренко, это должны быть операторское соглашение относительно мощностей объёмом 90 миллиардов кубометров ежегодно и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем в течение десяти лет.

Представитель «Нафтогаза» подчеркнул, что в случае, если российская сторона не согласна с вариантом Шефчовича, то Киев хотел бы «услышать почему и также услышать встречное предложение».

ИСТОЧНИК KP.RU