2019-07-18T23:59:35+03:00
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Умер Лучано Де Крешенцо, итальянский писатель и режиссер

Лучано де Крешенцо умер на 91-м году жизни
Марина ВЕНЦОВА
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Умер писатель Лучано Де КрешенцоУмер писатель Лучано Де КрешенцоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 18 июля, появилась информация о том, что умер Лучано Де Крешенцо - известный итальянский писатель, режиссер, актер и телеведущий. Он умер в Риме в возрасте 90 лет.

Мужчина умер в римской больнице, куда был доставлен несколько дней назад, сообщило агентство AP со ссылкой на издательский дом Mondadori, в котором вышли все книги литератора.

Лучано де Крешенцо родился 20 августа 1928 года в Неаполе. Известным он стал в 1977 году благодаря бестселлеру «Так говорил Беллависта» - это сборник анекдотов о Неаполе. Общий тираж его произведений составляет почти 20 миллионов экземпляров, его произведения были переведены на 19 языков. Они издавались в 25 странах мира

В конце 1970-х годов Крешенцо помимо литературы увлекся кино и телевидением. Здесь он проявил себя сначала в качестве сценариста, а в дальнейшем - и как режиссер, сняв фильм по своей первой книге. В 1985 году режиссер был удостоен высших национальных кинопремий - Nastro d'Argento и David di Donatello.

ИСТОЧНИК KP.RU

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