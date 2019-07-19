2019-07-19T00:17:10+03:00
В мире

В ливийском Триполи из-за ракетного обстрела временно закрыли аэропорт

Авиация ЛНА обстреляла подозрительный самолет на военной базе в районе Митига
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В столице Ливии закрыли аэропорт из-за ракетного обстрелаВ столице Ливии закрыли аэропорт из-за ракетного обстрелаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 18 июля, из-за ракетного обстрела временно закрылся международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи, сообщила администрация воздушной гавани на своей странице в Facebook.

Известно, что Военно-воздушные силы возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) обстреляли показавшийся им подозрительным самолет на военной базе в районе Митига. Об этом РИА Новости рассказал источник в ЛНА.

Напомним, сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между армией Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия. Фельдмаршал Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные ПНС вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

В конце июня армия Хафтара обвинила Турцию в поддержке террористических группировок в Ливии и пригрозила ей атаками на своей территории, после чего бойцы ЛНА задержали шесть турецких граждан в городе Адждабия. В Анкаре восприняли такие действия как «акт бандитизма и пиратства», со своей стороны пригрозив тем, что если силы Хафтара немедленно не освободят задержанных, ЛНА «станет законной целью» турецких военных. 1 июля всех шестерых граждан соседней страны отпустили.

По данным ВОЗ, с начала боевых действий уже погибли около тысячи человек, несколько тысяч ранены.

Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .

ИСТОЧНИК KP.RU

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