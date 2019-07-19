Путин подписал поправки в бюджет России на 2019 год

СЕГОДНЯ 00:57 2019-07-19T01:24:40+03:00

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Президент России Владимир Путин в четверг, 18 июля, подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год, а также поправки в плановый период с 2020 по 2021 год.

Согласно тексту документа, опубликованного на портале правовой информации, доходы бюджета в текущем году составят 20, 175 триллиона рублей, что на 205,6 миллиарда рублей больше ранее прогнозируемых.

В документе указывается, что по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) доходы снижаются на 0,4 процента – с 18,9% до 18,5%, а расходы – с 17% до 16,8%.

Таким образом, профицит федерального бюджета снижается на 50,932 миллиарда рублей, он составит 1, 881 триллиона рублей – 1,7% ВВП.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, изменения в федеральный бюджет страны на 2019 год Госдума внесла в прошлом месяце, позже в июле поправки в документ одобрил Совет Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU