Индия хочет перенять у России опыт применения авиации против боевиков в Сирии

СЕГОДНЯ 01:40 2019-07-19T02:04:47+03:00

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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа посетил Москву и Санкт-Петербург, где провел переговоры с российским военным руководством, в частности, с начальником Генерального штаба Вооружённых Сил России генералом армии Валерием Герасимовым.

Перед отлетом домой индийский маршал сказал, что это был «очень насыщенный визит», и что его страна в рамках совместных с Россией учений «Индра – 2019» хотела бы перенять у российских Военно-Космических Сил опыт применения авиации против боевиков в Сирии.

«Россия – единственная страна, с которой мы проводим столь масштабные учения. Их темой станут совместные антитеррористические операции по мандату ООН. Для нас это очень важный опыт. И то, что мы бы хотели у вас перенять, связано с применением авиации против террористов в Сирии», - сказал Бирендер Сингх Дханоа в интервью печатному органу Минобороны, газете «Красная звезда».

Совместные российско-индийские учения под названием «Индра – 2019» с участием авиации, флота и сухопутных войск в этом году пройдут на территории Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU