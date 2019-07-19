Индия будет готова обсуждать закупку Су-57, когда «увидит его в деле»

СЕГОДНЯ 04:00 2019-07-19T04:17:00+03:00

Главный маршал авиации индийских ВВС отметил, что вопрос о приобретении этих российских истребителей пока не рассмотрен

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Индия будет готова обсуждать вопрос о возможности закупки российского истребителя пятого поколения Су-57 или сотрудничества с Россией в его разработке после того, как этот самолет принят на вооружение армии нашей страны покажет себя в деле. Об этом заявил главный маршал авиации индийских Военно-воздушных сил Бирендер Сингх Дханоа.

«Если вы имеете в виду самолет пятого поколения, то вопрос пока не рассмотрен. Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение – только тогда мы сможем принять для себя решение», - ответил он на соответствующий вопрос в интервью печатному органу Минобороны, газете «Красная звезда».

Маршал авиации добавил, что в Нью-Дели готовы рассматривать Су-57 на предмет приобретения после того, как увидят новый истребитель «в деле», и он будет предоставлен Индии «на рассмотрение и проведение оценки».

Как ранее писал сайт kp.ru, Бирендер Сингх Дханоа посетил Москву и Санкт-Петербург, где провел переговоры с российским военным руководством. По его словам, это был «очень насыщенный визит».

ИСТОЧНИК KP.RU