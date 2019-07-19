2019-07-19T05:16:18+03:00
Политика

Урсула фон дер Ляйен призвала сохранять антироссийские санкции

При этом новая глава Еврокомиссии отметила необходимость диалога с Москвой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Урсула фон дер Ляйен утверждена на пост председателя ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен утверждена на пост председателя ЕврокомиссииФото: REUTERS
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Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которую на днях избрали председателем Европейской комиссии, уже выступила с заявлением, в котором призвала Евросоюз сохранять ранее введенные санкции против России.

В четверг она дала интервью нескольким европейским изданиям. В частности, фрау Ляйен заявила, что «санкции – это наш ответ на то, что Россия нарушает международное право», а «улучшение ситуации зависит от России».

По ее словам, Москва «не прощает никакой слабости», поэтому «исходя из нашей позиции силы мы должны сохранять санкции».

«Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу», - приводит выдержки одного из интервью новой главы Еврокомиссии телеканал RT.

При этом Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость диалога Брюсселя с Москвой.

Как писал сайт kp.ru, 16 июля она была избрана председателем Европейской комиссии. За кандидатуру фрау Ляйен во вторник проголосовали большинство депутатов Европарламента.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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