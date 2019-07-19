2019-07-19T07:06:59+03:00
Общество

Погода в Москве на 19 июля 2019 года: столицу накрыли дожди

Синоптики Гидрометцентра рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 19 июля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дожди останутся в столице еще на несколько днейДожди останутся в столице еще на несколько днейФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 19 июля 2019 года будет такой же дождливой, как и в предыдущие несколько недель. Синоптики прогнозируют небольшие осадки на протяжении всего дня. При этом солнечных просветов не ожидается - небо затянуто облаками.

Температура воздуха в столице держится в пределах 19..21 градуса в светлое время суток. Ночью столбики термометров опустятся до 13..15 градусов.

Ветер с потоками юго-западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, пониженное - 740 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что как минимум до конца этой недели в Москве будет пасмурно. Погода начнет налаживаться, а небо прояснятся лишь с понедельника. А уже во вторник в город может вернуться настоящее теплое и сухое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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