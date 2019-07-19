Поджигатель японской аниме-студии обвинил ее сотрудников в краже идей

СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-19T07:32:38+03:00

Большинству сотрудников компании удалось вовремя выбраться из огня, но некоторым повезло гораздо меньше Фото: REUTERS

В страшном пожаре погибли не менее 33 человек, несколько десятков пострадали

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Мужчина, устроивший поджог в анимационной студии в японском городе Киото, объяснил свой поступок желанием отомстить за кражу идей.

Сайт kp.ru писал, что утром 18 июля он проник в офис компании Kyoto Animation с двумя канистрами бензина, вскоре после этого трехэтажное здание вспыхнуло. Жертвами инцидента стали не менее 33 человек, еще около 30 получили ожоги. В их числе сам поджигатель. Поиски возможных жертв трагедии на месте ЧП продолжаются.

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", - цитирует Kyodo 41-летнего преступника.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают работу над установлением всех обстоятельств случившегося. Так, например, предстоит выяснить об идее какого именно произведения говорил поджигатель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720893" frameborder="0"></iframe> В Киото подожгли студию анимэ.

ИСТОЧНИК KP.RU