2019-07-19T07:32:38+03:00
Происшествия

Поджигатель японской аниме-студии обвинил ее сотрудников в краже идей

В страшном пожаре погибли не менее 33 человек, несколько десятков пострадали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Большинству сотрудников компании удалось вовремя выбраться из огня, но некоторым повезло гораздо меньшеБольшинству сотрудников компании удалось вовремя выбраться из огня, но некоторым повезло гораздо меньшеФото: REUTERS
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Мужчина, устроивший поджог в анимационной студии в японском городе Киото, объяснил свой поступок желанием отомстить за кражу идей.

Сайт kp.ru писал, что утром 18 июля он проник в офис компании Kyoto Animation с двумя канистрами бензина, вскоре после этого трехэтажное здание вспыхнуло. Жертвами инцидента стали не менее 33 человек, еще около 30 получили ожоги. В их числе сам поджигатель. Поиски возможных жертв трагедии на месте ЧП продолжаются.

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", - цитирует Kyodo 41-летнего преступника.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают работу над установлением всех обстоятельств случившегося. Так, например, предстоит выяснить об идее какого именно произведения говорил поджигатель.

В Киото подожгли студию анимэ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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