Поджигатель японской аниме-студии обвинил ее сотрудников в краже идей
Мужчина, устроивший поджог в анимационной студии в японском городе Киото, объяснил свой поступок желанием отомстить за кражу идей.
Сайт kp.ru писал, что утром 18 июля он проник в офис компании Kyoto Animation с двумя канистрами бензина, вскоре после этого трехэтажное здание вспыхнуло. Жертвами инцидента стали не менее 33 человек, еще около 30 получили ожоги. В их числе сам поджигатель. Поиски возможных жертв трагедии на месте ЧП продолжаются.
"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", - цитирует Kyodo 41-летнего преступника.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают работу над установлением всех обстоятельств случившегося. Так, например, предстоит выяснить об идее какого именно произведения говорил поджигатель.
В Киото подожгли студию анимэ.
ИСТОЧНИК KP.RU