2019-07-19T07:39:37+03:00
Экономика

В конгресс США внесен очередной проект о новых санкциях против России

Авторы инициативы предлагают ввести ограничения в отношении 24 россиян – по числу задержанных украинских моряков
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииВ конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РоссииФото: REUTERS
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В конгресс США внесен очередной проект о санкциях против России, на этот раз – «в ответ» на задержание украинских моряков во время прошлогодней провокации Киева в Керченском проливе.

Авторы этой инициативы – группа законодателей от обеих партий, они предлагают внести в санкционный список США 24 высокопоставленных сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, по числу задержанных за незаконное пересечение российской границы украинцев.

«Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире», - цитирует заявление конгрессменов телеканал RT. .

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна Незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

В среду, 17 июля, Лефортовский суд в Москве продлил арест шести из них на три месяца.

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Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины (подробности).

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Заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирала Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов провели брифинг, на котором представили новую и подробную информацию об инциденте в Керченском проливе. И в пух и прах разбили все стоны Киева о том, что Россия якобы блокируют украинские суда, ни за что обстреляла мирный бронекатер и неправильно захватила украинских мореманов в плен. Все эти стоны и плачи оказались ложью (подробности).

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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