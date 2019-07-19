Порошенко не нашлось места в зале заседаний Европарламента

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-19T08:24:16+03:00

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европейского парламента. В распоряжении СМИ оказались фотографии, на которых экс-глава государства сидит вдали от высокопоставленных гостей - на галерке.

При этом сам Порошенко до того, как отправиться в Страсбург, заявил о намерении сформировать там "мощную группу" союзников.

"17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами", - написал политик у себя в микроблоге в Twitter.

Портал "Страна.ua" уточняет, что имя Порошенко могло вовсе отсутствовать в списке приглашенных гостей Европарламента. Однако он все равно предпочел отправить в Страсбург вместе того, чтобы 17 июля явиться на допрос к следователям Государственного бюро расследований по делу о легализации акций завода "Кузня на Рыбальском" в офшорах. Сайт kp.ru писал, что это уже третий уголовный процесс, в котором фигурирует экс-президент Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU