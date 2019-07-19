На Большой кольцевой линии метро Москвы произошел сбой

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-19T08:55:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На большой кольцевой линии московского метрополитена произошел сбой движения поездов. Об этом утром в пятницу, 19 июля, сообщили в пресс-службе подземки. Информация о неполадках на линии появилась около 08:00 по мск.

"Нет движения от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская" Большой кольцевой линии. В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в посте на странице метро в Twitter.

Уже через десять минут после публикации этого сообщения стало известно о восстановлении движения составов. Ближе к 8.45 поезда следовали согласно графику.

Сайт kp.ru писал, что в середине прошлого месяца кратковременные сбои произошли также в работе автоматов по продаже билетов московского метрополитена. Реализация пропусков осуществлялась через кассы и онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU