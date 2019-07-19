Регионы России и Беларуси объединят усилия в подготовке к празднованию 75-летия Победы

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-19T10:10:50+03:00

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В Санкт-Петербурге на Шестом Форуме регионов России и Беларусь обсудили возможности международного сотрудничества. С рядом предложений от губернаторского корпуса РФ выступил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Этот регион уже активно сотрудничает с республикой практически во всех отраслях, на форуме были заключены и новые соглашения. Дмитрий Азаров также напомнил, что Россию и Беларусь всегда связывали общие ценности, культура и история. И об этом важно вспомнить в преддверии празднования 75-летия Победы.

- Эта Победа — одна на всех. И юбилей должен стать нашим общим праздником, — сказал Дмитрий Азаров. — В рамках мероприятий Года Памяти и Славы у нас будут проходить такие акции, как «поезда Победы», «песни Победы» и многое другое. Уверен, что совместное проведение торжественных мероприятий позволит нам еще раз прочувствовать нашу общую судьбу, - уточнил Дмитрий Азаров.

Губернатор предложил посвятить юбилею Великой Победы русско-белорусский проект «Большие гастроли». А координировать усилия при подготовке общих мероприятий регионы будут на координационном совете по подготовке к празднованию, который глава региона предлагается создать на уровне Совета Федерации и Совета Республики. Предложение нашло одобрение у участников форума.

ИСТОЧНИК KP.RU