Глава Минздрава Подмосковья рассказала о "суперпрограммах" для поддержки медиков

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-19T10:25:22+03:00

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Поддержка работающих в Подмосковье врачей и привлечение в регион новых специалистов являются важной задачей для региональных властей. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, власти Подмосковья принимают для решения этих задач "суперпрограммы" "Земский доктор" и "Социальная ипотека" в масштабе, не сравнимом ни с одним регионом России. "Программа распространяется на людей моложе 50 лет: это врачи и фельдшеры, которые решили работать в сельской местности либо в населенных пунктах [с населением] менее 50 тысяч жителей. Врач в такой программе получает единовременную выплату в миллион рублей, а фельдшер — в 500 тысяч рублей, чтобы решить жилищный вопрос", - сказала Мухтасарова в интервью телеканалу 360.

Программа "Социальная ипотека", в свою очередь, предусматривает предоставление медицинским работникам денежных субсидий на жилье. С момент запуска программы в 2016 году ей воспользовались уже более 800 человек; участники программы обязуются отработать в Московской области не менее 10 лет, в обмен на это они выплачивают только проценты по кредиту, тогда как оплату основного долга берет на себя Московская область.

"Социальная ипотека сейчас очень доступна, потому что платится не такой процент большой и все, конечно, согласны работать 10 лет, потому что люди уже работают, а это способствует тому, что у семьи будет свое жилье", - рассказала фельдшер скорой помощи из Мытищ, участвующая в программе.

Вместе с тем Мухтасарова отметила, что губернатор области Андрей Воробьев уделяет большое внимание строительству соответствующей инфраструктуры. При этом медикам, работающим в Московской области, помогают не только в жилищных вопросах: подмосковные участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики получают так называемую губернаторскую доплату, которая может доходить до 32 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU