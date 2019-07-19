2019-07-19T10:28:41+03:00
Экономика

В России около 11 тысяч человек с зарплатой свыше 1 млн рублей

Самые высокие месячные выплаты получают сотрудники сферы культуры, спорта и развлечений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Самые высокие зарплаты в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлеченийСамые высокие зарплаты в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлеченийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Свыше 11 тысяч россиян получают больше одного миллиона рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата.

Еще в 2017 году число жителей России, получающих миллионные выплаты не превышало 7 тысяч человек. За два года этот показатель вырос на 38%, как и средняя зарплата таких работяг - с 2,3 млн рублей до 2,4 млн.

Больше всего получают сотрудники сферы культуры, спорта и развлечений (5,8 млн руб. в месяц). Дальше идут трудящиеся в области прочих услуг (3,7 млн руб.). Замыкают тройку лидеров специалисты по производству нефтепродуктов и кокса, химических веществ, а также лекарственных препаратов (2,7 млн руб.).

При этом больше всего "миллионников" работает в сфере торговли и ремонта транспорта - около 1960 человек. На втором месте научная и техническая деятельность (1908 человек), на третьем - финансовая и страховая (1623 человека).

Стоит отметить, что россияне с зарплатой свыше миллиона рублей не превышают 0,1% от общей численности трудящихся. Самой многочисленной категорией остаются граждане, зарабатывающие от 33,9 до 40 тысяч рублей. Также свыше 775 тысяч человек получают не больше 11 280 рублей в месяц, передает РБК.

Сайт kp.ru писал, что сами россияне считают достойной зарплату в размере около 66 тысяч рублей. В отдельных регионах эти цифры значительно различаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтранс предложил наделить ФСБ правом отмены международных рейсов
Глава Минздрава Подмосковья рассказала о "суперпрограммах" для поддержки медиков
Регионы России и Беларуси объединят усилия в подготовке к празднованию 75-летия Победы
По факту ЧП с самолетом в Шереметьево начата доследственная проверка
Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации
На Большой кольцевой линии метро Москвы произошел сбой
Украина хочет купить у Польши списанные ракетные катера
Иран предложил в обмен на отмену санкций США пустить инспекторов на свои ядерные объекты
Порошенко не нашлось места в зале заседаний Европарламента
Японский аэропорт отменил все рейсы из-за попадания молнии в полосу
Видео ЧП в Шереметьево снял пассажир задымившегося самолета