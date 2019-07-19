В России около 11 тысяч человек с зарплатой свыше 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-19T10:28:41+03:00

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Свыше 11 тысяч россиян получают больше одного миллиона рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата.

Еще в 2017 году число жителей России, получающих миллионные выплаты не превышало 7 тысяч человек. За два года этот показатель вырос на 38%, как и средняя зарплата таких работяг - с 2,3 млн рублей до 2,4 млн.

Больше всего получают сотрудники сферы культуры, спорта и развлечений (5,8 млн руб. в месяц). Дальше идут трудящиеся в области прочих услуг (3,7 млн руб.). Замыкают тройку лидеров специалисты по производству нефтепродуктов и кокса, химических веществ, а также лекарственных препаратов (2,7 млн руб.).

При этом больше всего "миллионников" работает в сфере торговли и ремонта транспорта - около 1960 человек. На втором месте научная и техническая деятельность (1908 человек), на третьем - финансовая и страховая (1623 человека).

Стоит отметить, что россияне с зарплатой свыше миллиона рублей не превышают 0,1% от общей численности трудящихся. Самой многочисленной категорией остаются граждане, зарабатывающие от 33,9 до 40 тысяч рублей. Также свыше 775 тысяч человек получают не больше 11 280 рублей в месяц, передает РБК.

Сайт kp.ru писал, что сами россияне считают достойной зарплату в размере около 66 тысяч рублей. В отдельных регионах эти цифры значительно различаются.

ИСТОЧНИК KP.RU