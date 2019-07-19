2019-07-19T11:00:48+03:00
Происшествия

Причины задымления в самолете в Шереметьево: в систему кондиционирования попали пары масла

ЧП произошло во время рулежки
Александр ДЖУМАЕВ
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Лайнер должен был вылететь из Москвы в Ереван в пятницу, 19 июля, около 01:00Лайнер должен был вылететь из Москвы в Ереван в пятницу, 19 июля, около 01:00Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Задымление на борту самолета авиакомпании Nordwind в столичном аэропорту Шереметьево возникло по причине попадания паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования. Об этом сообщает Следственный комитет России.

"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов - авиационных техников, предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, лайнер должен был вылететь из Москвы в Ереван в пятницу, 19 июля, около 01:00, однако во время рулежки в салоне самолета возникло задымление. В результате ЧП пострадали восемь человек, для выполнения рейса пришлось выделить резервный самолет. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.

Задымление самолета в аэропорту Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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