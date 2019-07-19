В Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного розового пеликана

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-19T11:19:10+03:00

Сейчас оперение птенца серого цвета, розовым оно станет только со временем. Фото: mos.ru

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В Московском зоопарке вылупился птенец внесенного в Красную книгу России розового пеликана. Сообщение об этом опубликовал портал мэра и правительства Москвы.

"Розовые пеликаны содержатся в Московском зоопарке с 1988 года, но первый птенец появился лишь в 2013 году. С тех пор пеликаны дают потомство почти ежегодно. Однако только в этом году птенец вылупился в гнезде, сооруженном на пруду. До этого пеликаны в Московском зоопарке размножались ближе к зиме во внутреннем помещении", - рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Стоит отметить, что появление птенца летом - уникальный случай. В неволе самки розовых пеликанов обычно размножаются поздней осенью, перед наступлением холодов.

Сейчас оперение птенца серого цвета, розовым оно станет только со временем. В скором времени он начнет плавать вместе с родителями; пока что наиболее активен он утром, во время кормления.

ИСТОЧНИК KP.RU