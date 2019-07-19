Зеленский готов провести обмен Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность обменять обвиняемого в государственной измене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм режиссера Олега Сенцова.
"Если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", — сказал глава государства, выступление которого транслировалось на телеканале "112 Украина".
По мнению политика, такой шаг может стать первым на пути разрешения конфликта и возвращения на родину остальных украинцев, находящихся в заключении в российских тюрьмах и следственных изоляторах. В Киеве рассчитывают вернуть каждого из них.
Сайт kp.ru писал, что ранее в Кремле предложили освободить Вышинского в рамках демонстрации готовности вести диалог. Вскоре после этого в офисе украинского президента ответили на инициативу, рекомендовав обмен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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