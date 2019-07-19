Зеленский готов провести обмен Вышинского на Сенцова

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-19T11:22:52+03:00

Украина рассчитывает вернуть всех своих граждан, находящихся в российских тюрьмах и изоляторах

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность обменять обвиняемого в государственной измене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм режиссера Олега Сенцова.

"Если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", — сказал глава государства, выступление которого транслировалось на телеканале "112 Украина".

По мнению политика, такой шаг может стать первым на пути разрешения конфликта и возвращения на родину остальных украинцев, находящихся в заключении в российских тюрьмах и следственных изоляторах. В Киеве рассчитывают вернуть каждого из них.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Кремле предложили освободить Вышинского в рамках демонстрации готовности вести диалог. Вскоре после этого в офисе украинского президента ответили на инициативу, рекомендовав обмен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718239" frameborder="0"></iframe> "Пощечина правосудию" - Кирилл Вышинский о заседании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU