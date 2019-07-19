2019-07-19T11:31:37+03:00
Москва

На ВДНХ можно будет сыграть в большие шахматы

Плюс, гостей выставки ждет мастер-класс по созданию значков
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Селфи у фонтана Дружба народов на ВДНХ.Селфи у фонтана Дружба народов на ВДНХ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если до сегодняшнего дня вы были к шахматам равнодушны, то мастер-класс обладателя Arena International Master Международной шахматной федерации Романа Акимушкина, который он проведет 21 июля на ВДНХ точно заставит вас пересмотреть свое отношение к этому виду спорта. На бесплатном уроке мастер подробно расскажет всем желающих о тактиках ведения игры, разновидностях поединков, способах предугадать стратегию соперника. Начало занятия - в 12:00.

А с 14:00 до 15:00 дети и родители смогут принять участие в мастер-классе по созданию значков в виде объемных шахматных фигурок слона, короля или коня. В честь юбилея выставки гостям предложат сделать значок «ВДНХ-80».

В 16:00 начнется занятие по графическому дизайну «Льюис Кэрролл и шахматы». В течении двух часов участники урока смогут познакомиться с работой по графическим техникам и материалам под руководством выпускников Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, членов Союза художников.

Ну и конечно, в этот день можно будет сфотографироваться рядом с большими шахматами, которые будут установлены у площадки около клуба.

Отметим, выставка на ВДНХ посвящена Международному Дню шахмат, который отмечается в России 20 июля. Во многих столицах мира проводятся конференции для участников шахматного союза, на которых оговариваются планы на следующий год и подводятся итоги прошедшего периода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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