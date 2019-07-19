2019-07-19T11:36:36+03:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

Учреждение потеряло ликвидность и неоднократно нарушало законы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Фото: REUTERS
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Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского кредитного учреждения "Жилкредит". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В опубликованном на сайте ЦБ документу уточняется, что банк потерял ликвидность и был неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Он также неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты.

"Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц", - говорится в материале.

Сейчас в "Жилкредит" назначена временная администрация. Она будет действовать до тех пор, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора.

Сайт kp.ru писал, что ранее ЦБ лишил лицензии петербургский банк "Прайм Финанс". Недостача в кассе составила около 268 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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