В Москве задержали охранника, который украл с завода почти 300 тысяч лотков для пищи

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-19T11:55:33+03:00

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Полиция Западного административного округа Москвы задержала охранника одного из местных заводов, который с сентября прошлого года похитил около 300 тысяч пластиковых лотков для пищи. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратился генеральный директор предприятия-производителя пластиковых лотков. Охранник, который выносил с территории завода лотки, был задержан у себя дома; в настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Ущерб, нанесенный предприятию, оценивается в 20,3 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса России "Кража". Расследование дела в настоящий момент продолжается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о краже из внедорожника, принадлежащего полицейскому, сумки с ценными вещами. Ущерб, нанесенный сотруднику, составил 335 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU