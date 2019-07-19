Россия заново начала разработку сверхзвуковых пассажирских самолетов

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-19T12:13:01+03:00

Полвека назад использование сверхзвуковых скоростей в гражданской авиации стало опасным и экономически невыгодным Фото: Из материалов пресс-службы

Эпоха Ту-144 и Конкордов давно прошла, но сверхбыстрая авиация снова набирает популярность.

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В России ведутся исследования двигателей для гражданской сверхзвуковой авиации. Об этом сообщил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова Михаил Гордин.

Основной задачей проектирования является преодоление проблемы звукового барьера. При приближении к скорости звука самолет испытывает серьезную нагрузку, из мощных вибраций и отказа классических способов управления. Также полеты на сверхзвуковых скоростях требуют крайне высокого расхода топлива. В комплексе эти факторы делают использование сверхзвуковых скоростей в гражданской авиации опасным и экономически невыгодным.

«Никто пока не знает, как эффективно с этим бороться, ни с регуляторной точки зрения, ни с технологической», - сказал Михаил Гордин.

В 20 веке в эксплуатации находился рад сверхзвуковых гражданских самолетов: советские Ту-144 и европейские Конкорды. Также разрабатывался широкий ряд американских проектов, так и не реализованных. Все они были сняты с эксплуатации и свернуты после катастроф 70-х годов, повышения цен на керосин и бесчисленных жалоб аэропортов и пассажиров на нестерпимый шум при их взлете.

Тем не менее, сверхзвуковая авиация в последние годы снова начала представлять интерес, сообщает сайт телеканала «Звезда». Запрос на ускорение дальних перевозок, как минимум в бизнес-сфере и появление многочисленных новых технологий заставляет авиационные компании создавать новые проекты, например Aerion AS2 и Global 7000, получившие уже твердые заказы на несколько десятков машин.

ИСТОЧНИК KP.RU