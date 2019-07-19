В Совете Федерации прокомментировали проект новых антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-19T12:35:07+03:00

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Сегодня, 19 июля, утром в американский Конгресс был внесен законопроект, которые предполагает введение санкций против 24 сотрудников ФСБ, в ответ на задержание 24 украинских моряков в ноябре 2018 во время инцидента в Керченском проливе.

Позднее, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с журналистами дал оценку документу, составленному в США, сообщает RT.

«Как говорится, полёт мысли не очень высокий и разнообразный. Они идут по одному и тому же пути, и когда они думают о санкциях, они думают только над тем, кого включать в этот список… К сожалению, нынешние американские власти, законодательная и исполнительная, на мой взгляд, политики поверхностные, слабо представляющие международные реалии, которые постоянно вредят и себе, и США», — прокомментировал действия Конгресса Сергей Цеков.

ИСТОЧНИК KP.RU