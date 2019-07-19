Путин назвал "неразберихой" организацию помощи в Иркутской области
Организацией помощи жителям, пострадавших от масштабных паводков в Иркутской области, называется неразберихой. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин во время своего официального визита в город Братск, где он пообщался с местными жителями, которые рассказали российскому лидеру о проблемах с получением выплат.
«Это называется простым русским словом – неразбериха», - сказал глава государства.
Как писал ранее сайт kp.ru, утром в пятницу, 19 июля, Путин прибыл в Братск, где осмотрит районы пострадавшие от масштабных паводков, а также посетит пункты долговременного размещения пострадавших от паводка. Во время своего визита российский президент проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.
Кроме того,19 июля Путин прибудет Магнитогорск, где посетит открытие новой фабрики ММК и проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.
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ИСТОЧНИК KP.RU