Пушков рекомендовал "Нафтогазу" умерить амбиции по транзиту газа

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-19T12:54:54+03:00

Сенатор напомнил, что действие соглашения между Россией и Украиной истекает через полгода

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал "Нафтогазу" не ставить России условия по транзиту, поскольку именно Киеву нужен этот договор.

Сайт kp.ru писал, что ранее украинская компания согласилась с вариантом разрешения ситуации, предложенным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефковичем. Речь идет о заключении операторского соглашения по мощностям объёмом 90 миллиардов кубометров в год и договора о бронировании мощностей (или свопа) на 60 млрд кубометров на следующие десять лет.

"Нафтогаз" не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Сенатор напомнил, что уже через полгода действия контракта по транзиту газа через территорию Украины истекает, а без него газотранспортную систему страны ждет "катастрофа".

"Пора "Нафтгазу" умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре", - подытожил член Совфеда.

ИСТОЧНИК KP.RU