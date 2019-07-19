Помощник Зеленского: Россия - страна, с которой придется договариваться
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил о необходимости договариваться с Россией с целью установления мира. По его словам, в нашей стране все еще есть "нормальные люди", на которых можно "информационно влиять".
"Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?... Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег".
Сайт kp.ru писал, что неделей ранее состоялся первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и нового украинского лидера Владимира Зеленского. Политики обсудили ситуацию в Донбассе, обмен заключенными и контакты в "нормандском формате".
При этом Зеленский позже признался, что "партнеры" Украины были против его звонка российскому коллеге.
«Никогда не отказывались от контактов, если идут на пользу» - Путин о словах Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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