Помощник Зеленского: Россия - страна, с которой придется договариваться

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-19T13:11:56+03:00

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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил о необходимости договариваться с Россией с целью установления мира. По его словам, в нашей стране все еще есть "нормальные люди", на которых можно "информационно влиять".

"Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?... Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег".

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее состоялся первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и нового украинского лидера Владимира Зеленского. Политики обсудили ситуацию в Донбассе, обмен заключенными и контакты в "нормандском формате".

При этом Зеленский позже признался, что "партнеры" Украины были против его звонка российскому коллеге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719794" frameborder="0"></iframe> «Никогда не отказывались от контактов, если идут на пользу» - Путин о словах Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU