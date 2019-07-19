2019-07-19T13:18:17+03:00
Общество

На МКАД появятся 7 новых эстакад и тоннель

Также в рамках реконструкции ряда развязок на кольцевой автодороге будут отремонтированы два путепровода и одна эстакада
Александр ДЖУМАЕВ
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В столице продолжается реконструкция дорожной сетиВ столице продолжается реконструкция дорожной сетиФото: Алиса ТИТКО
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В рамках реконструкции трех развязок на Московской кольцевой автодороге будет построено 8 новых сооружений. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В настоящий момент ведется реконструкция трех развязок на МКАД. Это развязки на пересечении с Волоколамским шоссе, с Бесединским шоссе и с улицей Генерала Дорохова. В ходе работ на этих объектах возводятся сразу 8 новых искусственных сооружений – это 7 эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу", - отметил заместитель мэра.

Хуснуллин также отметил, что в рамках дорожных работ будут реконструированы два путепровода и одна эстакада. Строящиеся съезды будут оборудованы оборудованы шумозащитными экранами и пешеходными переходами, отметил вице-мэр.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2019 году в Москве также продолжится строительство Северо-Восточной хорды, реконструкция моста через Яузу и перехода у станции "Ботанический сад". Также в столице в этом году будут продолжены работы по строительству новых станций метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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