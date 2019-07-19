2019-07-19T13:38:49+03:00
Происшествия

Трехлетняя русская девочка отравилась наркотиками на Ибице

По версии полиции, вещество она нашла случайно
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Судя по всему, ребенок нашел такую привлекательную таблетку во время прогулки в паркеСудя по всему, ребенок нашел такую привлекательную таблетку во время прогулки в паркеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Органы здравоохранения Ибицы сообщают о госпитализации в городе Пальма-де-Майорка трехлетней русской девочки. Ребенок поступил в больницу Кан Миссес ранним утром 18 июля в связи с серьезным отравлением MDMA, более известного как экстази. Вечером того же дня она была перевезена на вертолете в госпиталь де Сон Эспас из-за тяжелого состояния.

Гражданская гвардия уже начала расследование происшествия. По словам источников в силовом ведомстве, после принятия заявления родителей и опроса очевидцев основной версией следствия принято случайное проглатывание, сообщает издание Diario de Ibiza. Фасовка экстази, из-за репутации «наркотика вечеринок» традиционно производится в крупные разноцветные таблетки с рисунками, и судя по всему, ребенок нашел такую привлекательную таблетку во время прогулки в парке.

Испания известна своим крайне мягким наркотическим законодательством. Уголовное наказание предполагается только за распространение особо опасных для здоровья веществ, вроде героина. Прочий оборот наказывается лишь штрафом, а личное употребление практически приравнено к употреблению табака и алкоголя и запрещается лишь в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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