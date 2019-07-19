Рябков: ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта
Ситуация вокруг заявления президента США Дональд Трамп о том, что корабль американских Военно-морских сил Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива, взрывоопасна и чревата вспышкой конфликта в районе Персидского залива. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Сожалеем, что американская сторона, вопреки всем призывам, которые адресуем ей не только мы, но и многие другие члены международного сообщества, все же продолжает упорно линию на нагнетание напряженности и оказание максимального давления на Тегеран», - сказал дипломат, подчеркнув, что подобные действие Вашингтона «ошибочны и чреваты дальнейшими осложнениями и дальнейшими потрясениями».
Карсин отметил, что Москва обратила внимание на концентрацию сил и средств в регионе Персидского залива, которая настолько высокая, что возможны любые инциденты.
Напомним, 18 июля, Трамп сообщил о сбитом в районе Ормузского пролива иранском дроне. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил, что у Тегерана нет информации о потере беспилотника, принадлежавшего Исламской Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU