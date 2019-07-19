2019-07-19T15:02:57+03:00
Общество

Минтруд не стал увеличивать размер пособия по безработице на 2020 год

Минимальный "оклад" человека, подбирающего вакансию на бирже труда, составит 1500 рублей
Григорий ЛЕОРДА
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Пособие по безработице останется на прежнем уровне.Пособие по безработице останется на прежнем уровне.Фото: REUTERS
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Министерство труда РФ предлагает не увеличивать размер пособия по безработице. Величина окладов, по мнению чиновников, должна оставаться на прежнем уровне. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на специальном портале.

"Установить на 2020 год: минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными", - сказано в тексте документа.

Чуть большая сумма ждет безработных предпенсионного возраста. Для них максимальная величина пособия по безработице установлена в размере 11280 рублей. Такие же цифры были установлены на 2019 год.

"Проект постановления Правительства РФ ‎«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации", - уточняется в пояснительной записке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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