"Это вопрос принятия технологий": эксперт оценил безопасность Face App
После заявлений в американском Конгрессе об угрозе национальной безопасности в лице Face App, в эфире радио «Комсомольская правда» дал комментарий Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Зикурион».
«Угрозой национальной безопасности я бы подобное приложение называть не стал. Понятно, что в таких заявлениях очень много политики. Тем не менее, разработчики очень любят собирать максимум информации о своих пользователях в маркетинговых целях. Чем лучше компания-сервис знает своего пользователя, тем больше сможет она ему продавать.
Большинство приложений выполняют те функции, которые мы от них ожидаем. Но вместе с тем, мы ожидаем, что информация должным образом защищена, но вот что-то не получилось, или есть в компании нерадивые сотрудники, которые информацию взяли и слили конкурентам или киберпреступникам. Это частая проблема, с которой сталкиваются, в том числе, и госорганизации – именно утечки информации.
Это все вопрос принимаем мы или нет все эти современные технологии. Может быть, для тех людей, кто боится делиться такой информацией, лучше вернуться на кнопочные телефоны и ограничиться звонками и СМС-ками.»
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ИСТОЧНИК KP.RU