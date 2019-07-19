"Это вопрос принятия технологий": эксперт оценил безопасность Face App

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-19T16:53:22+03:00

Изменить размер текста: A A

После заявлений в американском Конгрессе об угрозе национальной безопасности в лице Face App, в эфире радио «Комсомольская правда» дал комментарий Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Зикурион».

«Угрозой национальной безопасности я бы подобное приложение называть не стал. Понятно, что в таких заявлениях очень много политики. Тем не менее, разработчики очень любят собирать максимум информации о своих пользователях в маркетинговых целях. Чем лучше компания-сервис знает своего пользователя, тем больше сможет она ему продавать.

Большинство приложений выполняют те функции, которые мы от них ожидаем. Но вместе с тем, мы ожидаем, что информация должным образом защищена, но вот что-то не получилось, или есть в компании нерадивые сотрудники, которые информацию взяли и слили конкурентам или киберпреступникам. Это частая проблема, с которой сталкиваются, в том числе, и госорганизации – именно утечки информации.

Это все вопрос принимаем мы или нет все эти современные технологии. Может быть, для тех людей, кто боится делиться такой информацией, лучше вернуться на кнопочные телефоны и ограничиться звонками и СМС-ками.»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/720885" frameborder="0"></iframe> Флешмоб «постаревших» звезд: соцсети покорило приложение FaceApp.Собчак стала двойником Хиллари Клинтон, а Куценко — Фредди Крюгера

ИСТОЧНИК KP.RU