Новость про обращение СПЧ к Мосгоризбиркому оказалась фейком

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-19T15:20:44+03:00

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Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не призывала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей. Об этом заявил член указанной комиссии Игорь Борисов.

По его словам, опубликованный на сайте Совета документ, подписанный председателем постоянной комиссии по избирательным правам, является примером фальсификации. "Призыв, который там оформлен, - регистрировать всех (независимо от установленных законом процедур) - не исполняет требования законодательства, нарушает наши основополагающие документы, в том числе и указ президента, на основании которого утверждается положение об СПЧ", - объяснил Борисов.

В действительности же, комиссия согласовала совсем другой вариант заключения.

Борисов отметил, что совместно с главой СПЧ Михаилом Федотовым обращался в Мосгоризбирком, который предоставил им исчерпывающую информацию по всем вопросам организации выборов.

"В том числе обратили внимание на фейки, которые идут к нам в СПЧ. То есть кандидаты, которые заявляют, что их подписи вычеркнуты, но на самом деле они были учтены при подсчете числа избирателей, поддержавших ту или иную кандидатуру", - подытожил он.

Напомним, 16 июля нескольким независимым кандидатам было отказано в регистрации из-за проблем с подписными листами. В частности, речь идет о включении в них фамилии умерших людей.

ИСТОЧНИК KP.RU