В Битве тортов в Парке Горького сможет принять участие любой желающий

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-19T16:16:59+03:00

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Если вы еще не решили, что делать 20 июля, то можете уже не решать. Организаторы Битвы тортов, которая пройдет в парке Горького в эту субботу, придумали шоу, став участником которого вы еще долго будете вспоминать эти июльские выходные.

На Пушкинской набережной с 12 до 17 часов развернется грандиозная Битва тортов. Вход на праздник свободным. Плюс, каждому участнику сладкого сражения выдадут специальные защитные комбинезоны, а в качестве «снарядов» будут использоваться кондитерские изделия - торты.

В каждой битве участвуют две команды, «на поле боя» есть укрытия. Для зрителей предусмотрены трибуны. Так что если вы на диете, то приходите просто посмотреть – шоу будет ярким и запоминающимся! Профессиональные комментаторы не упустят ни одного меткого попадания, а музыкальное сопровождение обеспечит DJ Александр Нуждин. Ну а победителем выберут самого проворного, тот, кто сможет увернуться от наибольшего числа калорийных бросков.

Предварительная регистрация не требуется, защитная одежда и торты будут выдаваться на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU