2019-07-19T16:19:15+03:00
В мире

Киевский суд вновь продлил арест Вышинского

Следующие слушания по делу пройдут в сентябре
Григорий ЛЕОРДА
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Вышинский просил отпустить его под личное обязательство.Вышинский просил отпустить его под личное обязательство.Фото: REUTERS
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В пятницу, 18 июля, киевский суд вновь отложил рассмотрение дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Арест был продлен до 19 сентября.Следующее заседание по делу журналиста состоится 16 сентября.

На заседании суда прокуратура вновь настаивала на продлении ареста. Свое решение сторона обвинения мотивировала тем, что у Вышинского есть российский паспорт. С ним он сможет покинуть территорию Украины и каким-то образом оказывать давление на свидетелей.

Сторона защиты просила отпустить Вышинского под личное обязательство. На этом же настаивал сам журналист.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять обвиняемого в государственной измене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм режиссера Олега Сенцова. Зеленский считает, что такой шаг может стать первым на пути разрешения конфликта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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