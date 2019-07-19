В МИД РФ назвали бессмысленным очередной пакет американских санкций

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-19T16:51:19+03:00

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Очередной проект о санкциях против России «в ответ» на задержание украинских моряков в Керченском проливе является абсолютно неэффективными и бессмысленными. Соответствующие заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что «было уже двадцать пакетов таких санкций».

«Это абсолютно неэффективные и бессмысленные действия, которые разрушают международные отношения, разрушают международное право, сеют недоверие между государствами», сказал дипломат, подчеркнув, что особенно разрушаются отношения между Россией и США - государствами «которые несут ответственность за состояние стратегической стабильности и безопасности».

Напомним, накануне в Конгресс США был внесен проект об ограничительных мерах «в ответ» на задержание моряков незалежной во время прошлогодней провокации Киева в Керченском проливе. Авторы инициативы предлагают внести в санкционный список 24 высокопоставленных сотрудников Федеральной службы безопасности России, по числу задержанных за незаконное пересечение российской границы украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU