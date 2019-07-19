2019-07-19T17:05:55+03:00
Политика

Испытания американской гиперзвуковой ракеты перенесены на конец года

Отсрочка вызвана неготовностью испытательного стенда
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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В Пентагоне намерены разрабатывать гиперзвуковое оружиеВ Пентагоне намерены разрабатывать гиперзвуковое оружиеФото: REUTERS
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Первые летные испытания американской гиперзвуковой тактической ракеты запланированные на лето 2019 года перенесены на зиму из-за неготовности испытательного стенда. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на директора программы разработки оперативно-тактического ракетного комплекса полковника Джона Раффети. Испытания должны были проходить на полигоне в Нью-Мехико.

Разработка новых типов оружия началась в США после того, как было объявлено о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в октябре прошлого года. Пентагоном запланировано четыре направления, которые реализуемы в обозримом будущем после выхода из ДРСМД: модификация уже существующих вооружений, создание сухопутной версии ракет Tomahawk, создание баллистических ракет промежуточной дальности передового базирования, а также разработка ракеты промежуточной дальности передового сухопутного базирования с боевыми блоками изменяемой траектории, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Также в Пентагоне намерены разрабатывать гиперзвуковое оружие и пушки, способные стрелять ракетами.

В ответ на выход США из ДРСМД министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия намерена провести перепривязку использования пусковых установок морского базирования ракеты «Калибр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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