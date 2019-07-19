Владимир Зеленский попрощался с 11 послами

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-19T17:12:52+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке 11 послов в ряде стран. Часть из них выполняли дипломатическую функуцию в нескольких государствах. В итоге Зеленский уволил послов сразу 20 стран. Поста лишился, в том числе, Валерий Чалый, который представлял страну в США.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Антигуа и Барбуда и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - сказано в тексте документа.

Кого еще уволил Зеленский?

1. Армения — Петр Литвин;

2. Вьетнам и Камбоджи — Алексей Шовкопляс;

3.Туркмения — Валентин Шевалёв;

4. Иордания — Сергей Пасько;

5. Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чили — Юрий Дюдин;

6. Ватикане, орден госпитальеров — Татьяна Ижевская;

7. Нигерия, Гана, Бенина и Сьерр-Леон — Валерий Александрук;

8. Кипр — Борис Гуменюк;

9. ЮАР — Тарас Кузьмич;

10. Марокко — Ярослав Коваль;

ИСТОЧНИК KP.RU